Исландские волейболисты сыграли возле извергающегося вулкана. Ролик стал вирусным

Импровизированный матч в экстремальных условиях запечатлели прохожие и выложили видео в «Твиттер». За два дня оно набрало почти 4 млн просмотров и стало вирусным.

«Люди случайно играют в волейбол на вулкане в Фаградалсфьялле», — так девушка, запечатлевшая происходящее на камеру, описала ситуацию в своём «твиттере». В ответ фолловеры обвинили её в том, что на видео постановка, а не реальное событие. Девушка опровергла догадки.

На записи видно, как извергается лава буквально в нескольких десятках метров от спортсменов.