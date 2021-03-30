Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Словения
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Азербайджан
Сербия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Хорватия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Россия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Черногория
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Латвия
Хоккей. НХЛ
31.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
31.03
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
31.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
31.03
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
31.03
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
31.03
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
15
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Исландские волейболисты сыграли возле извергающегося вулкана. Ролик стал вирусным

В Исландии группа местных волейболистов решила сыграть в непосредственной близости от извергающегося вулкана.

Наверх
Источник: AP 2020

Импровизированный матч в экстремальных условиях запечатлели прохожие и выложили видео в «Твиттер». За два дня оно набрало почти 4 млн просмотров и стало вирусным.

«Люди случайно играют в волейбол на вулкане в Фаградалсфьялле», — так девушка, запечатлевшая происходящее на камеру, описала ситуацию в своём «твиттере». В ответ фолловеры обвинили её в том, что на видео постановка, а не реальное событие. Девушка опровергла догадки.

На записи видно, как извергается лава буквально в нескольких десятках метров от спортсменов.

Извержение вулкана на Фаградалсфьялле (недалеко от Рейкьявика) началось ночью 19 марта. Вулкан спал более 800 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Словакия - Россия: наши теперь не назовут соперника «колхозом»
Джанлуиджи Буффон дисквалифицирован за богохульство
«Манчестер Сити» решил избавиться от лучшего бомбардира
Опрос ФИФА: Дзюба — главное открытие старта отбора ЧМ-2022
Русский защитник сотворил камбэк. «Филадельфия» спаслась с 0:3
Тарасова отреагировала на слова Бобровой о работе Тутберидзе
Грандиозная распродажа на AliExpress: суперскидки на все
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь