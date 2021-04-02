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Триумф российских фигуристок на ЧМ
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
20:52 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки «Локомотива» и московского «Динамо» сыграют в финале чемпионата России

ТАСС, 2 апреля. Московское «Динамо» в гостях обыграло казанский клуб «Динамо — Ак Барс» и стало вторым финалистом чемпионата России по волейболу среди женщин.

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Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:20, 25:16) в пользу московской команды. Ранее в пятницу калининградский «Локомотив» оказался сильнее екатеринбургской «Уралочки», победив со счетом 3−1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18).

В финале турнира встретятся московское «Динамо» и «Локомотив», в матче за третье место сыграют «Динамо — Ак Барс» и «Уралочка».

Финал и матч за третье место пройдут 3 апреля в Казани.

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