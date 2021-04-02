Волейболистки «Локомотива» и московского «Динамо» сыграют в финале чемпионата России
ТАСС, 2 апреля. Московское «Динамо» в гостях обыграло казанский клуб «Динамо — Ак Барс» и стало вторым финалистом чемпионата России по волейболу среди женщин.
ТАСС, 2 апреля. Московское «Динамо» в гостях обыграло казанский клуб «Динамо — Ак Барс» и стало вторым финалистом чемпионата России по волейболу среди женщин.
Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:23, 25:20, 25:16) в пользу московской команды. Ранее в пятницу калининградский «Локомотив» оказался сильнее екатеринбургской «Уралочки», победив со счетом 3−1 (24:26, 25:16, 25:20, 25:18).
В финале турнира встретятся московское «Динамо» и «Локомотив», в матче за третье место сыграют «Динамо — Ак Барс» и «Уралочка».
Финал и матч за третье место пройдут 3 апреля в Казани.