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Триумф российских фигуристок на ЧМ
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
21:26 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые выиграли чемпионат России

ТАСС, 3 апреля. Калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» в финале чемпионата России по волейболу среди женщин. Все матчи «Финала шести» прошли в Казани.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3−2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12). Ранее в субботу казанский клуб «Динамо — Ак Барс» победил екатеринбургскую «Уралочку» в матче за третье место со счетом 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 27:25). Оба финалиста первенства, а также обладатель бронзовой награды получили путевку в Лигу чемпионов следующего сезона. «Уралочка» примет участие в Кубке Европейской конфедерации волейбола (CEV), в Кубке вызова выступит саратовский «Протон».

«Локомотив» впервые стал чемпионом России, также в активе клуба две серебряные награды. «Динамо» семь раз становилось чемпионом страны. Чаще всех победу в национальном первенстве одерживала «Уралочка» (14).

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