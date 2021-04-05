Стартует «Финал шести» мужского чемпионата России по волейболу
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В Москве стартует «Финал шести» мужского чемпионата России по волейболу, по итогам которого будут определены чемпион и призеры сезона.
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. В Москве стартует «Финал шести» мужского чемпионата России по волейболу, по итогам которого будут определены чемпион и призеры сезона.
Турнир с участием московского «Динамо», казанского и
В интересах сборной России, которой предстоит сыграть на Олимпиаде в Токио, было решено определить чемпиона России-2020/21 не по итогам привычного
В группе А сыграют «Динамо»,
«В “Финале шести” нужно включиться в борьбу с первого матча. Сейчас необходимо забыть о прежних успехах — победах в Кубке России, Кубке ЕКВ и регулярном чемпионате. “Финал шести” — новый турнир, где каждый имеет шансы на успех. Конечно, мы чувствуем определенное давление, но это может сказать тренер каждой команды. Однако сейчас не стоит отвлекаться на иные вещи, мы будем двигаться от матча к матчу», — сказал главный тренер «Динамо» Брянский на
Не менее зрелищными и сумасшедшими по накалу ожидаются матчи в группе Б, где сыграют чемпионы России трех последних лет — казанский «Зенит», «Кузбасс» и «Локомотив». «Зенит» и «Локомотив» на предварительном этапе чемпионата России показывали нестабильную игру. В Лиге чемпионов новосибирцы не смогли выйти в
«Очень рад, что наша команда выступает в “Финале шести”. Не хочется думать о турнире в целом. Сейчас все наши мысли о завтрашней игре. Мы обидно вылетели из Лиги чемпионов, игра с “Заксой” шла очко в очко. Такие поражения случаются в волейболе. Надеюсь, мы возьмем лучшее из тех матчей и в Москве сыграем еще лучше», — отметил главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно.
Групповой этап «Финала шести» пройдет