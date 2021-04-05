Стартует «Финал шести» мужского чемпионата России по волейболу

Турнир с участием московского «Динамо», казанского и санкт-петербургского «Зенита», новоуренгойского «Факела», кемеровского «Кузбасса» и новосибирского «Локомотива» пройдет на столичной волейбольной арене «Динамо» на улице Василисы Кожиной с 5 по 10 апреля.

«Динамо» — фаворит группы А

В интересах сборной России, которой предстоит сыграть на Олимпиаде в Токио, было решено определить чемпиона России-2020/21 не по итогам привычного плей-офф с сериями до трех побед, а по результатам скоротечного «Финала шести». Две лучшие команды регулярного чемпионата, «Динамо» и «Кузбасс», автоматически вышли в «Финал шести», а еще четыре участника определились по итогам квалификационного раунда. По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал.

В группе А сыграют «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и «Факел». Столичная команда мощно проводит этот сезон. Она стала первой в «регулярке» суперлиги, потерпев только два поражения в 26 матчах (оба поражения от «Факела»), и завоевала два трофея — Кубок России и Кубок CEV (второй по значимости еврокубок). В обоих финалах команда Константина Брянского победила питерский «Зенит».

«В “Финале шести” нужно включиться в борьбу с первого матча. Сейчас необходимо забыть о прежних успехах — победах в Кубке России, Кубке ЕКВ и регулярном чемпионате. “Финал шести” — новый турнир, где каждый имеет шансы на успех. Конечно, мы чувствуем определенное давление, но это может сказать тренер каждой команды. Однако сейчас не стоит отвлекаться на иные вещи, мы будем двигаться от матча к матчу», — сказал главный тренер «Динамо» Брянский на пресс-конференции перед «Финалом шести».

Три чемпиона в группе Б

Не менее зрелищными и сумасшедшими по накалу ожидаются матчи в группе Б, где сыграют чемпионы России трех последних лет — казанский «Зенит», «Кузбасс» и «Локомотив». «Зенит» и «Локомотив» на предварительном этапе чемпионата России показывали нестабильную игру. В Лиге чемпионов новосибирцы не смогли выйти в плей-офф, а казанцы остановились на стадии полуфинала. «Зенит» уже выиграл один трофей в этом сезоне — Суперкубок России. «Кузбасс» в «регулярке» суперлиги стал вторым, потерпев лишь четыре поражения в 26 матчах, а на групповом этапе Лиги чемпионов провалился, заняв последнее место в своей группе.

«Очень рад, что наша команда выступает в “Финале шести”. Не хочется думать о турнире в целом. Сейчас все наши мысли о завтрашней игре. Мы обидно вылетели из Лиги чемпионов, игра с “Заксой” шла очко в очко. Такие поражения случаются в волейболе. Надеюсь, мы возьмем лучшее из тех матчей и в Москве сыграем еще лучше», — отметил главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно.