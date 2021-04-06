Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
6.04
Манчестер Сити
Боруссия Д
21
Футбол. Еврокубки
6.04
Реал
Ливерпуль
31
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
6.04
СКА
ЦСКА
25
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
6 апреля, источник: Чемпионат.com

Казанский «Зенит» впервые за 15 лет остался без медалей российской Суперлиги

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» впервые с 2006 года остался без медалей российской Суперлиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в рамках «Финала шести» казанцы проиграли «Кузбассу» из Кемерово — 2:3 (25:21, 17:25, 25:20, 18:25, 13:15). Накануне «Зенит» уступил новосибирскому «Локомотиву» с тем же счётом (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15). Таким образом, казанский клуб занял третье место в группе Б «Финала шести» и не поборется за медали. «Зенит» займёт максимум пятое место.

Начиная с сезона 2006/2007 «Зенит-Казань» неизменно оказывался в тройке призёров Суперлиги, десять раз выиграв за это время национальный чемпионат. Ранее «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале польской «Заксе» в «золотом» сете.

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
ЦСКА разгромил СКА и повел 3-0 в полуфинальной серии плей-офф
Алина Загитова представила на шоу Тутберидзе новую программу
США будут обсуждать с союзниками бойкот Олимпиады в Китае
«Это позор». Тащат ли судьи «Барселону» к победе в чемпионате
Российский клуб проиграл матч с разницей в 30 очков в Евролиге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь