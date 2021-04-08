Волейболистки «Минчанки» победили «Коммунальник-МГУ» и вышли в финал чемпионата Беларуси

Игра проходила под диктовку столичных волейболисток, которые превосходили соперниц практически во всех компонентах игры и меньше ошибались.

Могилевчанки пытались оказать сопротивление и выглядели на фоне соперниц, выступающих в российской суперлиге весьма достойно. Тренерский штаб «Коммунальника» корректировал игру подопечных с помощью замен. Однако сказался класс столичной команды и именно подопечные Станислава Саликова получили право оспаривать золотые медали турнира. Первые две игры в Могилеве завершились в пользу столичной дружины со счетом 3:1 (25:17, 24:26, 25:12, 25:17) и 3:0 (25:16, 25:19, 26:24).