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22:44 (мск), источник: Sport24

Московское «Динамо» победило «Локомотив» и встретится с «Зенитом» СПб в финале Суперлиги

Московское «Динамо» на своей площадке обыграло новосибирский «Локомотив» в полуфинале плей-офф российской мужской Суперлиги.

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Источник: Sport24

Встреча завершилась в пользу столичной команды со счетом 3−1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23).

В финале «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». Игра пройдет завтра, 10 апреля.

Суперлига. Мужчины. ½ финала

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3−1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23).

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