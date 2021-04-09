Московское «Динамо» победило «Локомотив» и встретится с «Зенитом» СПб в финале Суперлиги
Московское «Динамо» на своей площадке обыграло новосибирский «Локомотив» в полуфинале
Московское «Динамо» на своей площадке обыграло новосибирский «Локомотив» в полуфинале
Встреча завершилась в пользу столичной команды со счетом 3−1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23).
В финале «Динамо» встретится с петербургским «Зенитом». Игра пройдет завтра, 10 апреля.
Суперлига. Мужчины. ½ финала
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3−1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23).