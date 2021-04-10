Волейболисты «Локомотива» обыграли «Кузбасс» и завоевали бронзовые медали чемпионата России
В субботу, 10 апреля, в Москве прошел матч за третье место «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужчин.
В субботу, 10 апреля, в Москве прошел матч за третье место «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужчин.
Бронзовые медали и путевку в Лигу чемпионов завоевал «Локомотив», одержавший победу над «Кузбассом». Кемеровчане теперь сыграют в Кубке ЕКВ.
Встреча завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:23, 25:13, 25:21) в пользу волейболистов новосибирской команды.
Чемпион прошлого сезона «Локомотив» во второй раз в своей истории стал бронзовым призером чемпионата России. Впервые это произошло в сезоне-2016/17.