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19:30 (мск), источник: Sport24

Волейболисты «Локомотива» обыграли «Кузбасс» и завоевали бронзовые медали чемпионата России

В субботу, 10 апреля, в Москве прошел матч за третье место «Финала шести» чемпионата России по волейболу среди мужчин.

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Источник: Sport24

Бронзовые медали и путевку в Лигу чемпионов завоевал «Локомотив», одержавший победу над «Кузбассом». Кемеровчане теперь сыграют в Кубке ЕКВ.

Встреча завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:23, 25:13, 25:21) в пользу волейболистов новосибирской команды.

Чемпион прошлого сезона «Локомотив» во второй раз в своей истории стал бронзовым призером чемпионата России. Впервые это произошло в сезоне-2016/17.

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