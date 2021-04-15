Волейболистки «Минчанки» укрепили лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси

На сей раз брестчанок хватило лишь на начало стартовой партии. Они, надежно сыграв от обороны, не позволили соперницам оторваться на комфортное расстояние. Однако постепенно нити игры оказались в руках столичной дружины, которая во второй партии не позволила «Прибужью» набрать даже десяти очков. В третьем сете подопечные Натальи Мелянюк пытались вернуться в игру, но безрезультатно. «Минчанка» переиграла соперниц на подаче, совершив 10 эйсов против двух у соперниц. Столичные волейболистки были предпочтительнее также на приеме, блоке и в атаке.