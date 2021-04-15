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20:15 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» укрепили лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» обыграли брестское «Прибужье» со счетом 3:0 (25:16, 25:8, 25:18) и укрепили лидерство в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На сей раз брестчанок хватило лишь на начало стартовой партии. Они, надежно сыграв от обороны, не позволили соперницам оторваться на комфортное расстояние. Однако постепенно нити игры оказались в руках столичной дружины, которая во второй партии не позволила «Прибужью» набрать даже десяти очков. В третьем сете подопечные Натальи Мелянюк пытались вернуться в игру, но безрезультатно. «Минчанка» переиграла соперниц на подаче, совершив 10 эйсов против двух у соперниц. Столичные волейболистки были предпочтительнее также на приеме, блоке и в атаке.

Самой результативной в рядах «Минчанки» стала Маргарита Степаненко, набравшая 18 очков. У Надежды Владыко, которая поставила точку в матче, играя первым темпом, и Надежды Смирновой — по 12 результативных действий. Счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу «Минчанки». Следующий матч команды проведут 17 апреля в столице.

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