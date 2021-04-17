Волейболистки «Минчанки» стали чемпионками Беларуси

Счет встречи, состоявшейся в столичном спорткомплексе «Чижовка-Арена», — 3:0 (25:15, 25:12, 25:20) в пользу команды Станислава Саликова.

Как и первые два противоборства между клубами, этот матч прошел под диктовку более опытных участниц российской суперлиги. Они вновь превзошли конкуренток во всех элементах игры, позволив им лишь в третьей партии набрать 20 пунктов.

Самыми результативными в стане «Минчанки» стали Надежда Смирнова — 10 очков, Надежда Столяр и Татьяна Маркевич, на счету которых по девять пунктов.

В брестской команде лидером атак стала неувядающая Оксана Ковальчук, на счету которой 13 очков. Алина Ильюта набрала 10 пунктов. Пять очков на счету Валентины Сипкиной.

Таким образом, «Минчанка» выиграла десятый титул чемпионок Беларуси. Дважды, в сезонах 2000/2001 и 2003/2004 клуб становился чемпионом страны под названием «Белбизнесбанк-БГЭУ».