Фабио Азеведо: В Петербурге есть все условия для проведения чемпионата мира по волейболу

«Мы очень рады подготовке к чемпионату мира в 2022 году. У
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях. «Как вы знаете, мы ждем последнего решения WADA по поводу данного мероприятия. Я отношусь к данному решению с осторожным оптимизмом», — добавил гендиректор FIVB.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве,