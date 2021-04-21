Фабио Азеведо: В Петербурге есть все условия для проведения чемпионата мира по волейболу

«Мы очень рады подготовке к чемпионату мира в 2022 году. У Санкт-Петербурга есть все условия и прекрасные объекты, чтобы проводить чемпионат мира. Так как город планирует принимать российскую национальную сборную, я считаю, что данное мероприятие будет прекрасным», — сказал Азеведо.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях. «Как вы знаете, мы ждем последнего решения WADA по поводу данного мероприятия. Я отношусь к данному решению с осторожным оптимизмом», — добавил гендиректор FIVB.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d8a3f4be0df319dddd32" data-vnd="d8a3f4be0df319dddd32" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d8a3f4be0df319dddd32" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.