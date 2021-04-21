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14:32 (мск), источник: ТАСС

Фабио Азеведо: В Петербурге есть все условия для проведения чемпионата мира по волейболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург располагает всеми условиями для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо в ходе инспекционного визита в город.

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«Мы очень рады подготовке к чемпионату мира в 2022 году. У Санкт-Петербурга есть все условия и прекрасные объекты, чтобы проводить чемпионат мира. Так как город планирует принимать российскую национальную сборную, я считаю, что данное мероприятие будет прекрасным», — сказал Азеведо.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение, по которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом уточняется, что перенос турнира возможен только при определенных условиях. «Как вы знаете, мы ждем последнего решения WADA по поводу данного мероприятия. Я отношусь к данному решению с осторожным оптимизмом», — добавил гендиректор FIVB.

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Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

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