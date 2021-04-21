Алексей Вербов покинул пост главного тренера «Кузбасса»
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Алексей Вербов покинул пост главного тренера «Кузбасса», сообщается на официальном сайте кемеровского волейбольного клуба.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Алексей Вербов покинул пост главного тренера «Кузбасса», сообщается на официальном сайте кемеровского волейбольного клуба.
Вместе с Вербовым из клуба уходят тренеры Константин Сиденко и Михаил Вихневич.
«Я горжусь этой командой, этими ребятами, к сожалению, не все в спорте получается так, как ты планируешь, но думаю, что никому не стыдно было за эту команду, она влюбила в себя еще больше болельщиков и любителей волейбола, — сказал Вербов. — Очень рад был находиться в “Кузбассе” и еще раз спасибо за все. Этот клуб навсегда останется в моем сердце».
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Вербов возглавлял «Кузбасс» с мая 2020 года. Ранее 39-летний специалист занимал должность старшего тренера казанского «Зенита».
«Кузбасс» в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате России, уступив в матче за бронзу новосибирскому «Локомотиву».