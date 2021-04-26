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26 апреля, источник: Newslab.ru

Главный тренер покидает волейбольный «Енисей»

Главный тренер мужской команды волейбольного клуба «Енисей» Александр Климкин покидает свой пост.

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Соответствующее заявление размещено на официальном сайте клуба.

«На протяжении двух лет он работал в нашей команде, а под его руководством “Енисей” в прошлом сезоне повторил своё лучшее достижение в истории и занял седьмое место в чемпионате России», — написано на сайте и в соцсетях волейбольного клуба.

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Александр Климкин возглавил красноярский коллектив перед началом сезона 2019−2020 года, перейдя из клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Сезон 2020−2021 года обернулся для «Енисея» десятым местом в Суперлиге.

Напомним, ранее об уходе из хоккейного клуба «Енисей» заявил Михаил Пашкин, главный тренер красноярской хоккейной команды. В клубе он проработал два сезона. Благодаря его наставничеству в том числе 21 марта «Енисей» обыграл московское «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

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