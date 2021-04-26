Главный тренер покидает волейбольный «Енисей»
Главный тренер мужской команды волейбольного клуба «Енисей» Александр Климкин покидает свой пост.
Главный тренер мужской команды волейбольного клуба «Енисей» Александр Климкин покидает свой пост.
Соответствующее заявление размещено на официальном сайте клуба.
«На протяжении двух лет он работал в нашей команде, а под его руководством “Енисей” в прошлом сезоне повторил своё лучшее достижение в истории и занял седьмое место в чемпионате России», — написано на сайте и в соцсетях волейбольного клуба.
Александр Климкин возглавил красноярский коллектив перед началом сезона 2019−2020 года, перейдя из клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Сезон 2020−2021 года обернулся для «Енисея» десятым местом в Суперлиге.
Напомним, ранее об уходе из хоккейного клуба «Енисей» заявил Михаил Пашкин, главный тренер красноярской хоккейной команды. В клубе он проработал два сезона. Благодаря его наставничеству в том числе 21 марта «Енисей» обыграл московское «Динамо» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.