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13:19 (мск), источник: ТАСС

Вербов назначен главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит»

ТАСС, 30 апреля. Алексей Вербов стал главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 39-летним Вербовым не сообщается. Он сменил на этом посту Владимира Алекно, который будет работать со сборной Ирана.

В сезоне-2020/21 Вербов возглавлял кемеровский «Кузбасс».

Вербов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он семь раз выиграл чемпионат России, восемь раз — Кубок России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а в 2017 году выиграл клубный чемпионат мира. В составе сборной России Вербов дважды стал бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также два раза стал серебряным призером европейского первенства (2005, 2007). Вместе с национальной командой он становился победителем Мировой лиги в 2013 году.

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