Вербов назначен главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит»

Срок соглашения с 39-летним Вербовым не сообщается. Он сменил на этом посту Владимира Алекно, который будет работать со сборной Ирана.

Вербов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он семь раз выиграл чемпионат России, восемь раз — Кубок России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а в 2017 году выиграл клубный чемпионат мира. В составе сборной России Вербов дважды стал бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также два раза стал серебряным призером европейского первенства (2005, 2007). Вместе с национальной командой он становился победителем Мировой лиги в 2013 году.