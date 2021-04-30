Вербов назначен главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит»
ТАСС, 30 апреля. Алексей Вербов стал главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Алексей Вербов стал главным тренером казанского волейбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает
Срок соглашения с 39-летним Вербовым не сообщается. Он сменил на этом посту Владимира Алекно, который будет работать со сборной Ирана.
В сезоне-2020/21 Вербов возглавлял кемеровский «Кузбасс».
Вербов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он семь раз выиграл чемпионат России, восемь раз — Кубок России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а в 2017 году выиграл клубный чемпионат мира. В составе сборной России Вербов дважды стал бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также два раза стал серебряным призером европейского первенства (2005, 2007). Вместе с национальной командой он становился победителем Мировой лиги в 2013 году.