Умер бронзовый призер Олимпиады волейболист Александр Сапрыкин

Сапрыкин выступал за ленинградские «Спартак» и «Автомобилист». Он является серебряным призером чемпионата мира 1974 года и чемпионом Европы 1971 года. С 1991 по 2001 год возглавлял Федерацию волейбола Санкт-Петербурга.