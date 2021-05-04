Умер бронзовый призер Олимпиады волейболист Александр Сапрыкин
ТАСС, 4 мая. Бронзовый призер олимпийских игр 1972 года по волейболу Александр Сапрыкин ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 4 мая. Бронзовый призер олимпийских игр 1972 года по волейболу Александр Сапрыкин ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает
Сапрыкин выступал за ленинградские «Спартак» и «Автомобилист». Он является серебряным призером чемпионата мира 1974 года и чемпионом Европы 1971 года. С 1991 по 2001 год возглавлял Федерацию волейбола
С момента образования ВФВ в 1991 году Сапрыкин неизменно избирался в состав ее президиума, был первым председателем Совета пляжного волейбола.