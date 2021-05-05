Откровения Сабины Алтынбековой. Как изменилась жизнь волейболистки после замужества

Напомним, что избранником Алтынбековой стал мужчина по имени Саятом Салманұлы. Они сочетались браком в конце прошлого года, а свадьбу отмечали, накормив воспитанников детского дома. Недавно волейболистка поделилась фото и видео с отдыха вместе с супругом на Мальдивах.

«До замужества я была совсем другой: дерзкой, вспыльчивой, даже временами жестокой, прямой и постоянно напряженной. Я не скажу, что моя жизнь была беззаботной и без трудностей, но и жаловаться на определенные моменты я себе никогда не позволяла. Если бы не все эти моменты жизни, я бы и не знала насколько сильной я могу быть.

С замужеством я раскрылась иначе, стала более женственней, мягкой, спокойной, чувственной. Когда я была невестой, Саят сказал мне: «Тебе нужно расслабится, теперь есть я». На что я ответила: «Придет время, это произойдет, а пока все под контролем». В этот момент в моей голове появилась мысль: «Он должен расположить меня настолько, чтобы я в кои-то веки расслабилась и доверила человеку свою жизнь».

Со временем мои близкие стали замечать, что кардинально изменилась, я не изменилась, а раскрылась с новой стороны, и это благодаря Саяту. Чувствуя себя в нужных руках, за крепкой спиной, мне хочется, чтобы каждая девушка ощутила ту женственность, которую ощутила я.