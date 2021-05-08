Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Вест Бромвич Альбион
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Сельта
14
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Герта
Арминия
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Кротоне
50
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
18:05
Реймс
Монако
01
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Вальядолид
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
11
Хоккей. НХЛ
10.05
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Футбол. Зарубежный
16:05
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Ним
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Брест
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Монпелье
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Кальяри
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Торино
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Аталанта
25
Хоккей. НХЛ
10.05
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Эйбар
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Кельн
Фрайбург
14
Футбол. Зарубежный
14:00
Сент-Этьен
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Сассуоло
12
Все события
Фоторепортажи
9Триумф «Авангарда»
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
8 мая, источник: БЕЛТА

Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче ЧЕ-2021

Игра проходила с явным преимуществом белорусских волейболистов, которые потратили для достижения положительного результата чуть более часа.

Наверх

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче чемпионата Европы-2021 со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с явным преимуществом белорусских волейболистов, которые потратили для достижения положительного результата чуть более часа. В первом сете подопечные Виктора Бекши достаточно быстро захватили игру в свои руки и сохранили комфортный перевес до конца стартового отрезка встречи.

Во второй партии белорусы недолго были в роли отыгрывающихся. Но в итоге смогли переломить ее ход и победить, не позволив соперникам добраться до рубежа в 20 пунктов. В третьей партии разочарованные венгры также не смогли порадовать своих болельщиков, признав силу соперников.

Читайте также
Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ

Самым результативным игроком белорусской сборной стал доигровщик Владислав Давыскиба, заработавший 11 пунктов. По десять очков принесли команде Виктора Бекши диагональный Владислав Бабкевич и блокирующий Константин Панасенко.

У соперников лидером атак стал Арпад Бароти, проведший 15 результативных действий.

Также в группе G, где играют белорусы, состоялась еще одна встреча. Португальцы обыграли норвежскую дружину со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:19).

После двух игровых дней турнирное положение таково: 1. Португалия — 2 матча / 5 очков, 2. Беларусь — 2/4, 3. Венгрия — 2/3, 4. Норвегия — 2/0.

В третьем поединке первого тура отборочного турнира в группе G белорусы 9 мая сыграют с норвежцами. -0-

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Пожарные спасли кота, который сразу же завоевал сердца людей эпичной мордоч
Куда пропал Ови: почему он не играет и когда вернется в строй?
Денис Черышев отдал голевой пас в 100-м матче за «Валенсию»
Назван состав сборной России по хоккею на Чешские игры
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить соперника в Серии А
Российский вратарь пропустил с центра поля в чемпионате Швеции
«Реал» — «Севилья» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Ювентус» — «Милан» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь