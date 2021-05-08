Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче ЧЕ-2021

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси обыграли Венгрию в отборочном матче чемпионата Европы-2021 со счетом 3:0 (25:21, 25:15, 25:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с явным преимуществом белорусских волейболистов, которые потратили для достижения положительного результата чуть более часа. В первом сете подопечные Виктора Бекши достаточно быстро захватили игру в свои руки и сохранили комфортный перевес до конца стартового отрезка встречи.

Во второй партии белорусы недолго были в роли отыгрывающихся. Но в итоге смогли переломить ее ход и победить, не позволив соперникам добраться до рубежа в 20 пунктов. В третьей партии разочарованные венгры также не смогли порадовать своих болельщиков, признав силу соперников.

Читайте также Белорусские волейболисты уступили Португалии в матче квалификации ЧЕ

Самым результативным игроком белорусской сборной стал доигровщик Владислав Давыскиба, заработавший 11 пунктов. По десять очков принесли команде Виктора Бекши диагональный Владислав Бабкевич и блокирующий Константин Панасенко.

У соперников лидером атак стал Арпад Бароти, проведший 15 результативных действий.

Также в группе G, где играют белорусы, состоялась еще одна встреча. Португальцы обыграли норвежскую дружину со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:19).

После двух игровых дней турнирное положение таково: 1. Португалия — 2 матча / 5 очков, 2. Беларусь — 2/4, 3. Венгрия — 2/3, 4. Норвегия — 2/0.