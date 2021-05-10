Волейболистки сборной Беларуси выиграли у эстонок в матче отбора к ЧЕ-2021

Несмотря на итоговый результат, эстонская дружина доставила немало беспокойства соперницам из Беларуси. В частности, у подопечных Дениса Матвеева поначалу не ладилась игра на блоке. Тем не менее белорускам удалось постепенно взять игру под контроль. «Полетела» подача, отлично проявили себя белоруски на приеме и в атаке. Как итог, заслуженный положительный результат.
Самой результативной в составе белорусской сборной стала ее капитан Татьяна Маркевич. На счету спортсменки, недавно продлившей трудовые отношения со столичной «Минчанкой» — 13 очков. По девять пунктов заработали Надежда Столяр и Надежда Смирнова. У эстонок лидером атак стала Керту Лаак, заработавшая 16 пунктов.
В следующем матче евроотбора в группе А белоруски 12 мая сыграют против дружины Швейцарии.