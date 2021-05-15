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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стал известен состав сборной России по волейболу на Лигу наций

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Дмитрий Мусэрский из японского «Сантори», а также пять чемпионов России по волейболу минувшего сезона в составе московского «Динамо» вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Матчи Лиги наций, в которых будут участвовать 16 команд, пройдут в итальянском Римини с 28 мая по 27 июня, соревнование будет проведено в формате «пузыря» для обеспечения безопасности игроков в условиях пандемии коронавируса. Турнир пройдет в один круг, четыре лучшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали.

Полностью состав российской команды, определенный главным тренером Туомасом Саммелвуо, выглядит так (клубы указаны по состоянию на конец прошедшего сезона):

связующие — Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово), Павел Панков («Динамо», Москва);.

диагональные — Максим Михайлов («Зенит», Казань), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург);.

блокирующие — Илья Власов («Динамо», Москва), Артем Вольвич («Зенит», Казань), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск);.

доигровщики — Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба — «Факел», Новый Уренгой), Егор Клюка («Зенит», Санкт-Петербург), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба — «Динамо», Москва);.

либеро — Евгений Баранов («Динамо», Москва), Валентин Голубев («Зенит», Казань).

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