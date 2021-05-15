Стал известен состав сборной России по волейболу на Лигу наций

Матчи Лиги наций, в которых будут участвовать 16 команд, пройдут в итальянском Римини с 28 мая по 27 июня, соревнование будет проведено в формате «пузыря» для обеспечения безопасности игроков в условиях пандемии коронавируса. Турнир пройдет в один круг, четыре лучшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали.