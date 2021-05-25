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25 мая, источник: ТАСС

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в матче Лиги наций

ТАСС, 25 мая. Женская сборная России по волейболу победила команду Германии в стартовом матче предварительного этапа Лиги наций. Все игры турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

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Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:22, 25:19).

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.

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В Римини организован «пузырь». Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Соревнования завершатся 25 июня. Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа,

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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