Российские волейболистки одержали вторую подряд победу на старте Лиги наций, отыгравшись с 0−2 против Бельгии
Женская сборная России одержала волевую победу над Бельгией во втором туре Лиги наций.
Женская сборная России одержала волевую победу над Бельгией во втором туре Лиги наций.
Игра завершилась в пяти сетах в пользу команды Серджио Бузато со счетом 23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:8.
Сборная России набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера Японии на 1 очко. В 3-м туре россиянки в четверг сыграют с Нидерландами. В своем стартовом матче на турнире российская команда обыграла Германию (3−0).
Лига наций. Женщины. 2-й тур
Бельгий — Россия — 25:23, 25:21, 19:25, 19:25, 8:15.