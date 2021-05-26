Российские волейболистки одержали вторую подряд победу на старте Лиги наций, отыгравшись с 0−2 против Бельгии

Игра завершилась в пяти сетах в пользу команды Серджио Бузато со счетом 23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:8.

Сборная России набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера Японии на 1 очко. В 3-м туре россиянки в четверг сыграют с Нидерландами. В своем стартовом матче на турнире российская команда обыграла Германию (3−0).