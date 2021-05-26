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14Сборная без суперзвезд: кто не поможет России на ЧМ-2021
26Сборная России на чемпионате мира-2021
19:41 (мск), источник: Sport24

Российские волейболистки одержали вторую подряд победу на старте Лиги наций, отыгравшись с 0−2 против Бельгии

Женская сборная России одержала волевую победу над Бельгией во втором туре Лиги наций.

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Игра завершилась в пяти сетах в пользу команды Серджио Бузато со счетом 23:25, 21:25, 25:19, 25:19, 15:8.

Сборная России набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидера Японии на 1 очко. В 3-м туре россиянки в четверг сыграют с Нидерландами. В своем стартовом матче на турнире российская команда обыграла Германию (3−0).

Лига наций. Женщины. 2-й тур

Бельгий — Россия — 25:23, 25:21, 19:25, 19:25, 8:15.

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