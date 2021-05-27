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15:25 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по волейболу потерпела первое поражение в Лиге наций

ТАСС, 27 мая. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Нидерландов со счетом 1−3 (14:25, 22:25, 25:23, 20:25) в третьем матче предварительного этапа Лиги наций. Все встречи турнира проходят в итальянском городе Римини без зрителей.

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После трех матчей сборная России располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав пять очков. В следующем матче россиянки сыграют с командой Италии 31 мая.

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В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.

В Римини организован «пузырь». Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Соревнования завершатся 25 июня. Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа,

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
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