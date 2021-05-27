Матчи второго тура золотой Евролиги с участием белорусских волейболисток пройдут в Чехии

«Все матчи золотой Евролиги пройдут в Чехии. Напомним, что изначально Беларусь была хозяйкой второго тура, проведение которого было запланировано на 4—6 июня в полюбившейся нашим волейболистам “Чижовка-Арене”. Хозяйкой первого тура была назначена Чехия», — говорится в сообщении.

Женская сборная Беларуси по волейболу в золотой Евролиге сыграет в группе С против дружин Хорватии, Чехии и Венгрии. Согласно регламенту соревнований на данной стадии турнира команды проведут два игровых тура. Первый также планируется в Чехии с 28 по 30 мая. По итогу группового раунда турнира в «Финал четырех», который состоится в Болгарии, из квартета С выйдет лишь коллектив, который займет первое место.