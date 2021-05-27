Стали известны соперники сборной России на чемпионате Европы по волейболу

Соперниками российской команды будут сборные Испании, Нидерландов, Северной Македонии, Турции и Финляндии. В группе A сыграют команды Бельгии, Греции, Польши, Португалии, Сербии и Украины, в группе B — сборные Белоруссии, Болгарии, Италии, Словении, Черногории и Чехии, в группе D — команды Германии, Латвии, Словакии, Франции, Хорватии и Эстонии.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября в четырех странах. Матчи группы A пройдут в польском Кракове, группы B — в чешской Остраве, группы C — в финском Тампере, группы D — в Таллине. Матчи плей-офф запланированы в Чехии и Польше.