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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Сочи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сочи.

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Источник: РИА "Новости"

Макрогузова и Холомина заняли первое место в группе А, одержав победы над литовками Иевой Думбаускайте и Гердой Грудзинскайте (19:21, 21:14, 15:5), а также австрийским дуэтом Катарина Шютценхёфер/Лена Плезиучниг — 21:17, 21:19.

Соперницы Макрогузовой и Холоминой по матчу 1/8 финала определятся позже.

Другие российские женские дуэты не смогли преодолеть барьер группового этапа.

Мария Бочарова и Александра Ганенко финишировали на четвертой строчке в группе Е после поражений от швейцарок Аноук Верж-Депре и Йоаны Хайдрих (13:21, 16:21) и американской пары Келли Колинске/Эмили Стокман — 8:21, 16:21.

Ксения Дабижа и Дарья Рудых стали последними в группе H, уступив испанкам Лилиане Фернандес Штейнер и Эльзе Бакерисо Макмиллан (17:21, 20:22) и нидерландскому дуэту Санне Кейзер/Маделейн Меппелинк — 14:21, 18:21.

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