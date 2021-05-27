Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Сочи

Макрогузова и Холомина заняли первое место в группе А, одержав победы над литовками Иевой Думбаускайте и Гердой Грудзинскайте (19:21, 21:14, 15:5), а также австрийским дуэтом Катарина Шютценхёфер/Лена Плезиучниг — 21:17, 21:19.

Соперницы Макрогузовой и Холоминой по матчу 1/8 финала определятся позже.

Другие российские женские дуэты не смогли преодолеть барьер группового этапа.

Мария Бочарова и Александра Ганенко финишировали на четвертой строчке в группе Е после поражений от швейцарок Аноук Верж-Депре и Йоаны Хайдрих (13:21, 16:21) и американской пары Келли Колинске/Эмили Стокман — 8:21, 16:21.