Макрогузова и Холомина вышли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Сочи
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились во второй раунд
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина пробились во второй раунд
Макрогузова и Холомина заняли первое место в группе А, одержав победы над литовками Иевой Думбаускайте и Гердой Грудзинскайте (19:21, 21:14, 15:5), а также австрийским дуэтом Катарина Шютценхёфер/Лена Плезиучниг — 21:17, 21:19.
Соперницы Макрогузовой и Холоминой по матчу 1/8 финала определятся позже.
Другие российские женские дуэты не смогли преодолеть барьер группового этапа.
Мария Бочарова и Александра Ганенко финишировали на четвертой строчке в группе Е после поражений от швейцарок Аноук
Ксения Дабижа и Дарья Рудых стали последними в группе H, уступив испанкам Лилиане Фернандес Штейнер и Эльзе Бакерисо Макмиллан (17:21, 20:22) и нидерландскому дуэту Санне Кейзер/Маделейн Меппелинк — 14:21, 18:21.