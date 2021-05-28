Российские волейболисты стартовали в Лиге наций с победы над командой Нидерландов

Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20).

На предварительном этапе, который завершится 23 июня, 16 команд сыграют друг с другом по круговой системе. Четыре сильнейшие сборные выйдут в полуфинал.

В других завершившихся матчах сборная Сербии переиграла команду Словении (3−1), французы оказались сильнее сборной Болгарии (3−0), немцы победили австралийцев (3−0), а сборная Ирана уступила команде Японии (0−3). Иранские волейболисты провели первый матч под руководством Владимира Алекно.

Алекно трижды становился главным тренером мужской сборной России (2007−2008, 2011−2012, 2015−2016). На Олимпийских играх — 2012 в Лондоне Алекно привел национальную команду к золотым медалям.

В финальном матче россияне обыграли бразильцев (3−2), уступая по ходу встречи со счетом 0−2. Также под руководством Алекно сборная России победила на Кубке мира (2011) и в Мировой лиге (2011).