Российские волейболисты одержали 2-ю победу подряд в розыгрыше Лиги наций
Мужская волейбольная сборная России в рамках группового турнира Лиги наций в четырех партиях обыграла Иран — 3−1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).
Мужская волейбольная сборная России в рамках группового турнира Лиги наций в четырех партиях обыграла Иран — 3−1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).
Для российской команды это вторая победа в двух турах, ранее россияне были сильнее Нидерландов — 3−1.
После двух туров у сборной России 6 очков и первое место. На предварительном групповом турнире все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.