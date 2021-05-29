Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швейцария
Россия
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Норвегия
США
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Словакия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Германия
Финляндия
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Челси
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Чехия
Великобритания
61
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:15
Италия
Казахстан
311
Хоккей. НХЛ
30.05
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
62
Все события
Фоторепортажи
9Сборная России по пути на тренировку
16Сборная России обыграла Данию
15:46 (мск), источник: Sport24

Российские волейболисты одержали 2-ю победу подряд в розыгрыше Лиги наций

Мужская волейбольная сборная России в рамках группового турнира Лиги наций в четырех партиях обыграла Иран — 3−1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).

Наверх

Для российской команды это вторая победа в двух турах, ранее россияне были сильнее Нидерландов — 3−1.

После двух туров у сборной России 6 очков и первое место. На предварительном групповом турнире все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

 «Наслаждаюсь тобой, а не Мальдивами». Футболист «Спартака» — о медовом месяце с красавицей-женой
«Готова член ко лбу пришить». Виктория Боня резко ответила Алане Мамаевой, сравнившей ее с человеком из психушки
Что ждет сборную России. Турнирные расклады чемпионата мира
Кто из сборной России может «продать» себя на Евро
Казахстан установил национальный рекорд и возглавил группу ЧМХ
Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМХ
При каких раскладах Канада не выйдет из группы на ЧМХ
«Зенит» вспомнил 20 лучших голов Аршавина в честь его юбилея
Чешские хоккеисты обыграли команду Великобритании в матче ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь