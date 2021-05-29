Российские волейболисты одержали 2-ю победу подряд в розыгрыше Лиги наций

Для российской команды это вторая победа в двух турах, ранее россияне были сильнее Нидерландов — 3−1.

После двух туров у сборной России 6 очков и первое место. На предварительном групповом турнире все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.