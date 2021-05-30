Сборная России на тай-брейке проиграла Японии в Лиге наций
Мужская волейбольная сборная России в матче 3-го тура предварительного этапа Лиги наций проиграла команде Японии на
Мужская волейбольная сборная России в матче 3-го тура предварительного этапа Лиги наций проиграла команде Японии на
Встреча завершилась победой японских волейболистов на
Для сборной России это поражение стало первым на групповой стадии Лиги наций. Ранее россияне обыграли Нидерланды (3−1) и Иран (3−1).
Российская команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 3 матчах. На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.