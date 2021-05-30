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20:03 (мск), источник: Sport24

Сборная России на тай-брейке проиграла Японии в Лиге наций

Мужская волейбольная сборная России в матче 3-го тура предварительного этапа Лиги наций проиграла команде Японии на тай-брейке.

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Встреча завершилась победой японских волейболистов на тай-брейке со счетом 16:14 — 3−2 (28:26, 26:28, 20:25, 25:21, 16:14).

Для сборной России это поражение стало первым на групповой стадии Лиги наций. Ранее россияне обыграли Нидерланды (3−1) и Иран (3−1).

Российская команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 3 матчах. На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

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