Сборная России на тай-брейке проиграла Японии в Лиге наций

Встреча завершилась победой японских волейболистов на тай-брейке со счетом 16:14 — 3−2 (28:26, 26:28, 20:25, 25:21, 16:14).

Для сборной России это поражение стало первым на групповой стадии Лиги наций. Ранее россияне обыграли Нидерланды (3−1) и Иран (3−1).

Российская команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 3 матчах. На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.