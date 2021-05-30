Белорусские волейболисты уступили туркам в матче золотой Евролиги

К сожалению, у команды Виктора Бекши не получилась игра на приеме, из-за чего было трудно действовать первым темпом против организованного блока турок. Подопечные Недима Озбея также очень хорошо сыграли в защите, не давая белорусам ускорить игру.

Самым результативным игроком белорусской дружины стал Владислав Бабкевич (13 очков). На один пункт меньше у Максима Богатко. Десять результативных действий на счету Владислава Давыскибы.