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30 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты уступили туркам в матче золотой Евролиги

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уступили туркам в матче золотой Евролиги со счетом 0:3 (21:25, 20:25, 16:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

К сожалению, у команды Виктора Бекши не получилась игра на приеме, из-за чего было трудно действовать первым темпом против организованного блока турок. Подопечные Недима Озбея также очень хорошо сыграли в защите, не давая белорусам ускорить игру.

Самым результативным игроком белорусской дружины стал Владислав Бабкевич (13 очков). На один пункт меньше у Максима Богатко. Десять результативных действий на счету Владислава Давыскибы.

Турки лидируют в группе С — три победы в трех встречах. У белорусов, второе место. После двух игр у команды Виктора Бекши на счету одна виктория и три очка.

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