Волейболистки сборной Беларуси уступили чешкам в матче золотой Евролиги

Матч с самого начала пошел не по сценарию белорусской команды, игроки которой смогли набрать лишь семь очков в стартовом сете.

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Вторая партия прошла под диктовку белорусок, которые добились успеха на этом отрезке матча. Однако далее инициатива окончательно перешла в руки чешских волейболисток, которые довели матч до победы.

Самой результативной волейболисткой в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 12 очков. Анна Климец заработала 9 пунктов. У чешек 19 очков набрала Габриэла Орвосова. Ее подруги по команде Ева Годанова и Вероника Трнкова совершили по 16 результативных действий.