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31 мая, источник: БЕЛТА

Волейболистки сборной Беларуси уступили чешкам в матче золотой Евролиги

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки сборной Беларуси уступили чешкам в матче золотой Евролиги со счетом 1:3 (7:25, 25:22, 12:25, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч с самого начала пошел не по сценарию белорусской команды, игроки которой смогли набрать лишь семь очков в стартовом сете.

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Вторая партия прошла под диктовку белорусок, которые добились успеха на этом отрезке матча. Однако далее инициатива окончательно перешла в руки чешских волейболисток, которые довели матч до победы.

Самой результативной волейболисткой в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик, на счету которой 12 очков. Анна Климец заработала 9 пунктов. У чешек 19 очков набрала Габриэла Орвосова. Ее подруги по команде Ева Годанова и Вероника Трнкова совершили по 16 результативных действий.

После первого тура положение в группе С таково: Чехия — 9 очков (3 матча), Хорватия — 4 (3), Беларусь — 3 (3), Венгрия — 2 (3). Матчи второго тура золотой Евролиги в данном квартете, намеченные на 2—4 июня, также состоятся в Чехии.

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