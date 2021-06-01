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19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
14Россия обыграла Швейцарию
00:00 (мск), источник: Sport24

Россиянки разгромили Италию в матче 4-го тура Лиги наций

Женская сборная России в матче четвертого тура Лиги наций в трех партиях обыграла Италию — 26:24, 25:23, 27:25.

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Источник: instagram.com/rusvolleyteam

После четырех туров у россиянок восемь набранных очков и текущая шестая позиция. Свой следующий матч сборная России проведет во вторник против Бразилии, которая находится на пятом месте с девятью очками.

На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в плей-офф определит победителя турнира.

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