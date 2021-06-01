Россиянки разгромили Италию в матче 4-го тура Лиги наций
Женская сборная России в матче четвертого тура Лиги наций в трех партиях обыграла Италию — 26:24, 25:23, 27:25.
Женская сборная России в матче четвертого тура Лиги наций в трех партиях обыграла Италию — 26:24, 25:23, 27:25.
После четырех туров у россиянок восемь набранных очков и текущая шестая позиция. Свой следующий матч сборная России проведет во вторник против Бразилии, которая находится на пятом месте с девятью очками.
На групповом турнире Лиги наций все 16 сборных сыграют между собой в один круг, а затем четверка сильнейших в