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00:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Волейболистки сборной России проиграли бразильянкам в матче Лиги наций

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в матче Лиги наций, которая проходит в формате «пузыря» в итальянском Римини.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:11, 25:18). В составе российской команды Ксения Смирнова набрала 8 очков.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире при трех победах. В следующей игре 2 июня россиянки встретятся с командой Японии.

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