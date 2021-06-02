Волейболистки сборной России проиграли бразильянкам в матче Лиги наций
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в матче Лиги наций, которая проходит в формате «пузыря» в итальянском Римини.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии в матче Лиги наций, которая проходит в формате «пузыря» в итальянском Римини.
Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:11, 25:18). В составе российской команды Ксения Смирнова набрала 8 очков.
Сборная России потерпела второе поражение на турнире при трех победах. В следующей игре 2 июня россиянки встретятся с командой Японии.