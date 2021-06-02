Российские волейболистки потерпели 2-е подряд поражение в Лиге наций, уступив Японии

Японские волейболистки в сегодняшней игре не отдали россиянкам ни одной партии (25:20, 25:21, 25:21).

Таким образом, сборная России потерпела третье поражение и второе подряд в Лиге наций и завершила второй раунд турнира на восьмом месте в таблице.

Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 6 июня против сборной Доминиканской Республики.