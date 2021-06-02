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19:04 (мск), источник: Sport24

Российские волейболистки потерпели 2-е подряд поражение в Лиге наций, уступив Японии

Женская сборная России по волейболу проиграла сборной Японии в 6-м туре предварительного этапа Лиги наций в итальянском Римини.

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Источник: Sport24

Японские волейболистки в сегодняшней игре не отдали россиянкам ни одной партии (25:20, 25:21, 25:21).

Таким образом, сборная России потерпела третье поражение и второе подряд в Лиге наций и завершила второй раунд турнира на восьмом месте в таблице.

Следующий матч на турнире российские волейболистки проведут 6 июня против сборной Доминиканской Республики.

На предварительном этапе команды проводят 15 матчей, в полуфинал пройдут четыре лучшие сборные в таблице.

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