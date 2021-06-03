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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф этапа Мирового тура

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли во второй раунд плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки в стартовом матче группового раунда победили испанский дуэт Паула Сориа Гутьеррес/Мария Белен Карро со счетом 2−0 (21:14, 21:9), затем выиграли у канадской пары Меган Макнамара/Николь Макнамара — 2−0 (21:15, 21:15). Макрогузова и Холомина гарантировали себе выход во второй раунд плей-офф турнира.

Еще одна российская пара Ксения Дабижа/Дарья Рудых одержала одну победу и потерпела одно поражение в группе Е. Дабижа и Рудых продолжат борьбу в первом раунде плей-офф.

Анастасия Фролова и Мария Воронина не смогли пробиться в плей-офф, потерпев два поражения в квартете С.

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