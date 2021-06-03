Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф этапа Мирового тура

Россиянки в стартовом матче группового раунда победили испанский дуэт Паула Сориа Гутьеррес/Мария Белен Карро со счетом 2−0 (21:14, 21:9), затем выиграли у канадской пары Меган Макнамара/Николь Макнамара — 2−0 (21:15, 21:15). Макрогузова и Холомина гарантировали себе выход во второй раунд плей-офф турнира.

Еще одна российская пара Ксения Дабижа/Дарья Рудых одержала одну победу и потерпела одно поражение в группе Е. Дабижа и Рудых продолжат борьбу в первом раунде плей-офф.