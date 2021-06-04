Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
01
Футбол. Сборные
3.06
Алжир
Мавритания
41
Футбол. Сборные
3.06
Бельгия
Греция
11
Футбол. Сборные
3.06
Украина
Северная Ирландия
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.06
Финляндия
Чехия
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.06
Россия
Канада
ОТ
12
Футбол. Сборные
3.06
Турция
Молдавия
20
Футбол. Сборные
3.06
Швейцария
Лихтенштейн
70
Футбол. Сборные
3.06
Андорра
Ирландия
14
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.06
США
Словакия
61
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3.06
Швейцария
Германия
Б
23
Все события
Фоторепортажи
19«Челси» стал победителем Лиги чемпионов
36Все стадионы Евро-2020
00:44 (мск), источник: Sport24

Россияне обыграли американцев и вышли на второе место в волейбольной Лиге наций

Мужская сборная России в матче 4-го тура Лиги наций обыграла США — 3−1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:19).

Наверх
Источник: http://fivb.com

После четырех сыгранных матчей у сборной России 10 очков и второе место в турнирной таблице. Лидируют французы с 11 очками.

Свой следующий матч на турнире россияне проведут в пятницу против Австралии. Начало — в 20:30 (мск).

 Жена экс-футболиста сборной России назвала себя грешницей
«Ты эту девушку увел из семьи!» Экс-футболист сборной России проигнорировал тяжелую болезнь бывшей жены
Российские хоккеисты уступили канадцам и вылетели с ЧМ-2021
Действующие чемпионы мира финны победили чехов в 1/4 финала ЧМ
«Обидно и грустно»: что сказали игроки и тренер сборной России
Россиянин номинирован на приз лучшему новичку сезона НХЛ
Сборная США разгромила словаков в четвертьфинале чемпионата мира
Не помог даже Третьяк: что окружало матч России и Канады
Названы лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2021
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь