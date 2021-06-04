Россияне обыграли американцев и вышли на второе место в волейбольной Лиге наций
Мужская сборная России в матче 4-го тура Лиги наций обыграла США — 3−1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:19).
Мужская сборная России в матче 4-го тура Лиги наций обыграла США — 3−1 (25:22, 25:19, 17:25, 25:19).
После четырех сыгранных матчей у сборной России 10 очков и второе место в турнирной таблице. Лидируют французы с 11 очками.
Свой следующий матч на турнире россияне проведут в пятницу против Австралии. Начало — в 20:30 (мск).