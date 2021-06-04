Волейболисты солигорского «Шахтера» сыграют в Кубке России

«Первый этап пройдет с 7 по 12 сентября. Здесь будем играть без игроков сборной, но основа и новички подойдут в хорошей форме к этому турниру. С 21 по 26 сентября пройдет второй тур. Для нас это хороший опыт, особенно для молодых игроков, которых в новом сезоне будет немало. Планируем этим турниром хорошо зарекомендовать себя и подготовиться к международному сезону», — отметили в солигорском «Шахтере».