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14:11 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты солигорского «Шахтера» сыграют в Кубке России

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» сыграют в Кубке России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

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Команда из города калийщиков получила приглашение сыграть в сезоне-21/22 в предварительной части данного турнира. Планируется, что матчи состоятся в сентябре текущего года.

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«Первый этап пройдет с 7 по 12 сентября. Здесь будем играть без игроков сборной, но основа и новички подойдут в хорошей форме к этому турниру. С 21 по 26 сентября пройдет второй тур. Для нас это хороший опыт, особенно для молодых игроков, которых в новом сезоне будет немало. Планируем этим турниром хорошо зарекомендовать себя и подготовиться к международному сезону», — отметили в солигорском «Шахтере».

Также из клуба пришли трансферные новости. В частности, в стан новоуренгойского «Факела», выступающего в российской мужской суперлиге, перешел Владислав Бабкевич, ставший одним из лидеров сборной Беларуси в матчах отборочного раунда к чемпионату Европы-2021.

Пополнил ряды «горняков» молодой блокирующий из столичного РГУОРа Евгений Сыч.

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