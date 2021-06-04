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16:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия примет чемпионат мира по волейболу вопреки санкциям

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году пройдет в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию волейбола (FIVB).

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) признала практическую и юридическую невозможность отозвать турнир из страны или перенести его в другое место. В FIVB отметили, что очень рады этому факту. Новость о проведении чемпионата мира в России также приветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чемпионат мира пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил отечественным атлетам выступать под флагом России на международных турнирах. Мера касается чемпионатов мира и Олимпиад. В течение двух лет Россия также не имеет права принимать данные турниры.

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