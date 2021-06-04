Россия примет чемпионат мира по волейболу вопреки санкциям

Отмечается, что Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) признала практическую и юридическую невозможность отозвать турнир из страны или перенести его в другое место. В FIVB отметили, что очень рады этому факту. Новость о проведении чемпионата мира в России также приветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Чемпионат мира пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.