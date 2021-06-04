Волейболисты сборной России обыграли Австралию и вышли в лидеры группового этапа Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу в пятом туре группового этапа Лиги Наций одержала победу над командой Австралии.
Мужская сборная России по волейболу в пятом туре группового этапа Лиги Наций одержала победу над командой Австралии.
Встреча, прошедшая 4 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−0 (25−19, 26−24, 25−21) в пользу российских волейболистов.
В следующем матче турнира российские волейболисты сыграют с командой Польши. Встреча состоится 5 июня.