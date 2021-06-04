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4 июня, источник: Sport24

Волейболисты сборной России обыграли Австралию и вышли в лидеры группового этапа Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу в пятом туре группового этапа Лиги Наций одержала победу над командой Австралии.

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Источник: Sport24

Встреча, прошедшая 4 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−0 (25−19, 26−24, 25−21) в пользу российских волейболистов.

Сборная России, одержавшая четыре победы при одном поражении, с 13 очками возглавила таблицу предварительного этапа Лиги наций.

В следующем матче турнира российские волейболисты сыграют с командой Польши. Встреча состоится 5 июня.

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