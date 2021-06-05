Красильников и Стояновский вышли в ¼ финала турнира в Чехии
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
Красильников и Стояновский в матче второго раунда
Соперниками россиян по ¼ финала станут поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк. Матчи третьего раунда