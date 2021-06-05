Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
США
Канада
13
Футбол. Сборные
18:00
Россия
Болгария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18:15
Финляндия
Германия
Футбол. Сборные
19:00
Уэльс
Албания
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
21:45
Швеция
Армения
Хоккей. НХЛ
23:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
01
Все события
Фоторепортажи
31Канадцы отправили сборную России домой
18Россия обыграла Швецию по буллитам
14:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красильников и Стояновский вышли в ¼ финала турнира в Чехии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский пробились в четвертьфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.

Наверх
Источник: AP 2021

Красильников и Стояновский в матче второго раунда плей-офф победили испанский дуэт Пабло Эррера/Адриан Гавира со счетом 2−0 (21:14, 21:19).

Соперниками россиян по ¼ финала станут поляки Петр Кантор и Бартош Лосяк. Матчи третьего раунда плей-офф состоятся позднее в субботу.

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
6 игроков КХЛ, которые могут вернуться в сборную России перед ОИ
Гол Неймара помог Бразилии обыграть эквадорцев в отборе ЧМ-2022
У Рантанена лучшая серия в XXI веке. Он близок к рекорду Гретцки
Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил
Бэйл объявит об окончании карьеры после Евро-2020
США играют с Канадой в полуфинале ЧМХ (трансляция)
Объявлен лучший игрок сезона в Английской премьер-лиге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь