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20:14 (мск), источник: Sport24

Российские волейболисты проиграли Польше в 6-м туре Лиги наций

Мужская сборная России потерпела поражение от Польши в матче 6-го тура группового раунда Лиги наций.

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Встреча завершилась в пользу поляков со счетом 3−1 (21:25, 25:19, 25:19, 25:14).

Россия занимает 4-е место в турнирной таблице, имея 13 очков на счету. Польша набрала 15 очков и вышла в лидеры. На второй строчке идет Бразилия (15), на третьей — Франция (14).

В следующем туре россияне 9 июня сыграют против французов.

Лига наций. Мужчины. Групповой раунд. 6-й тур

Россия — Польша (25:21, 19:25, 19:25, 14:25).

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