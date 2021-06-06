Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Остраве

В четвертьфинале российские пляжники одержали победу над Петром Кантором и Бартошем Лосяком из Польши со счетом 2−1 (18:21, 22:20, 15:13).

В полуфинале Красильников и Стояновский встретятся с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером.