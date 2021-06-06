Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Остраве
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.
В четвертьфинале российские пляжники одержали победу над Петром Кантором и Бартошем Лосяком из Польши со счетом 2−1 (18:21, 22:20, 15:13).
В полуфинале Красильников и Стояновский встретятся с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером.
Другой российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семенов уступил в четвертьфинале Георге Соуто Майору Вандерлею и Андре Лойоле Стейну из Бразилии (21:23, 28:30).