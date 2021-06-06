Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Украина
Кипр
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Латвия
Футбол. Сборные
11:00
Сербия
Ямайка
11
Хоккей. НХЛ
8.06
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.06
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
51
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
14Сборная США обыграла словаков и вышла в полуфинал ЧМ
6 июня, источник: Sport24

Красильников и Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура в Остраве

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу в чешской Остраве.

Наверх
Источник: Sport24

В четвертьфинале российские пляжники одержали победу над Петром Кантором и Бартошем Лосяком из Польши со счетом 2−1 (18:21, 22:20, 15:13).

В полуфинале Красильников и Стояновский встретятся с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером.

Другой российский дуэт Илья Лешуков и Константин Семенов уступил в четвертьфинале Георге Соуто Майору Вандерлею и Андре Лойоле Стейну из Бразилии (21:23, 28:30).

 «Там можно делать все, что угодно. Все ходят голыми». Турагент рассказала о популярном отеле для взрослых
«А потом я узнала зарплаты игроков «Спартака»…» Жену русского футболиста обвинили в том, что она с ним из-за денег
История Золушки. Канада выиграла ЧМХ, начав турнир с 3 поражений
Страсти вокруг Кубка Америки: угроза бойкота и секс-скандал
Серхио Рамос покинет «Реал». Мадридцы готовят проводы капитана
Защитник сборной России пропустит первые две игры на Евро-2020
Костя Цзю отреагировал на бой Мэйуэзера против звезды YouTube
Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
Мазепин не намерен служить в российской армии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь