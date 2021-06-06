Волейболистки сборной России на тай-брейке обыграли Доминикану в Лиге наций
Женская волейбольная сборная России в матче 7-го тура предварительного этапа Лиги наций обыграла команду Доминиканы.
Женская волейбольная сборная России в матче 7-го тура предварительного этапа Лиги наций обыграла команду Доминиканы.
Встреча завершилась победой россиянок на
Команда Серджо Бузато сумела одержать победу над соперником после двух проигранных матчей на турнире командам Японии (0−3) и Бразилии (0−3).
Российская сборная занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 10 очков в 7 матчах.
На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.