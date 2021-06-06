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6 июня, источник: Sport24

Волейболистки сборной России на тай-брейке обыграли Доминикану в Лиге наций

Женская волейбольная сборная России в матче 7-го тура предварительного этапа Лиги наций обыграла команду Доминиканы.

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Источник: Sport24

Встреча завершилась победой россиянок на тай-брейке со счетом 15:8 — 3−2 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 15:8).

Команда Серджо Бузато сумела одержать победу над соперником после двух проигранных матчей на турнире командам Японии (0−3) и Бразилии (0−3).

Российская сборная занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги наций, набрав 10 очков в 7 матчах.

На предварительном этапе все 16 команд сыграют друг против друга, затем четверка лучших разыграет главный трофей Лиги наций.

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