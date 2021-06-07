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14:07 (мск), источник: ТАСС

Российские волейболистки обыграли сборную Таиланда в матче Лиги наций

ТАСС, 7 июня. Женская сборная России по волейболу обыграла сборную Таиланда в матче восьмого тура предварительного этапа Лиги наций. Соревнования проходят в итальянском Римини без зрителей.

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Матч завершился со счетом 3−1 (25:14, 18:25, 25:14, 25:20) в пользу сборной России.

Российские волейболистки одержали пятую победу при трех поражениях и занимают шестое место в турнирной таблице. Следующий матч сборная России проведет 8 июня против сборной Турции.

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В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.

В Римини организован «пузырь». Волейболистки должны проходить тестирование на коронавирус и соблюдать меры безопасности. Соревнования завершатся 25 июня. Лига наций является последним турниром среди национальных команд перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа.

Лига наций проходит ежегодно с 2018 года, два предыдущих турнира выиграла сборная США. Высшим достижением российской команды является седьмое место в 2018 году. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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