Россия победила Канаду в волейбольной Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций — 2021.
Мужская сборная России по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций — 2021.
Соревнования проходят в Римини (Италия). В восьмом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо победили команду Канады со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23).
Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также уступили сборным Японии, Польши и Франции. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт завтра, 11 июня, с командой Словении.
Лидируют в таблице сборные Польши, Бразилии и Франции. У них по шесть побед и по одному поражению.