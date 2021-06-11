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15:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео избиения российского волейболиста в Москве

Волейболист новоуренгойского «Факела» Алексей Чанчиков был избит в Москве.

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Драка с участием спортсмена произошла в воскресенье, 6 июня, на Новослободской улице, но известно о ней стало только сейчас. Волейболист вмешался в потасовку, чтобы разнять дерущихся, однако получил от неизвестного удар ногой в голову. После этого Чанчиков упал на асфальт, ударился затылком и потерял сознание. Видео инцидента опубликовано Telegram-каналом 112.

В «Факеле» рассказали РЕН ТВ, что спортсмен был госпитализирован с сотрясением мозга. Сейчас его самочувствие улучшилось, в субботу, 12 июня, Чанчикова должны выписать из больницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Уточняется, что правоохранители уже установили личность подозреваемого.

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