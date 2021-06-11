Появилось видео избиения российского волейболиста в Москве

Драка с участием спортсмена произошла в воскресенье, 6 июня, на Новослободской улице, но известно о ней стало только сейчас. Волейболист вмешался в потасовку, чтобы разнять дерущихся, однако получил от неизвестного удар ногой в голову. После этого Чанчиков упал на асфальт, ударился затылком и потерял сознание. Видео инцидента опубликовано Telegram-каналом 112.