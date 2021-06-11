Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
Все события
Фоторепортажи
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по волейболу в пяти сетах проиграла Словении в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу потерпела четвёртое поражение в Лиге наций — 2021.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходят в Римини (Италия). В девятом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо проиграли команде Словении со счётом 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 8:15).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США, Австралии и Канады, а также уступили сборным Японии, Польши и Франции. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт 15 июня с командой Сербии. Словения одержала седьмую победу при двух поражениях. Лидируют Польша и Бразилия (обе — 7−1).

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
В Турции смягчили лимит. Сегодня эти парни сыграют с Италией
Скандал в сборной Франции: Мбаппе обиделся на Жиру после критики
Нападающий «Ахмата» стал игроком «Краснодара»
Появилось видео избиения российского волейболиста в Москве
Шамиль Газизов прокомментировал победу над «Спартаком» в суде
Бывший арбитр ФИФА сравнил Станислава Черчесова с Иисусом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь