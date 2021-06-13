Волейболистки сборной России победили команду Канады в матче Лиги наций
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче предварительного этапа Лиги наций.
Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:12, 25:14). В составе сборной России 16 очков набрала Арина Федоровцева.
Для сборной России эта победа стала седьмой при четырех поражениях, россиянки идут в турнирной таблице шестыми.
В понедельник сборная России сыграет с командой Сербии. Соревнования проходят в итальянском Римини в «пузыре».