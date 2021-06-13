Волейболистки сборной России победили команду Канады в матче Лиги наций

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:15, 25:12, 25:14). В составе сборной России 16 очков набрала Арина Федоровцева.

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Для сборной России эта победа стала седьмой при четырех поражениях, россиянки идут в турнирной таблице шестыми.