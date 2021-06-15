Россия рвется в плей-офф Лиги наций. Обыграли топовых сербов, показав шикарный волейбол
Просто красота!
Просто красота!
Женская сборная России закончила предпоследнюю неделю в Лиге наций на позитивной ноте, выиграв все три матча. Мужской это еще предстоит. Сейчас у команды Туомаса Саммелвуо 4 поражения в пассиве, которые усложняют выход в
Соперники сразу же дали понять, что легко не будет. К техническим перерывам мы проигрывали непозволительно много — 3:8, 9:16. Наши плохо принимали, не включались на блоке и отправляли мячи в аут. В
Казалось, он так и не наступит, но помощь пришла от неожиданного человека. Ильяс Куркаев, пока не убеждающий на турнире, классно атаковал, а затем дважды подал на вылет — 13:17. Эта серия помогла проснуться партнерам: включился блок, Игорь Кобазрь удачно подавал — 19:18. Тут позитивный настрой у парней Слободана Ковача пропал. Максим Михайлов увеличил задел (23:21), а Егор Клюка реализовал сетбол — 25:23.
Во втором сете игра развивалась по схожему сценарию, только теперь мы отпустили Сербию после первой технической паузы — 12:16. У наших поплыл прием, а после неудачных атак Дмитрия Волкова на площадку вышел Ярослав Подлесных. Правда, камбэк начал не он, на подачах снова порадовал Куркаев — 16:17. Закрепили же успех наши мощным блоком — 18:18. Сербы пытались держаться на обмене мячами, чтобы побороться за концовку партии, но Клюка, Подлесных и Михайлов не позволили — 21:19, 25:22.
Ничего не изменилось и в третьем сете, в догонялки нашим пришлось играть с первых же розыгрышей — 3:6, 5:8, 14:16. Вот только догнать и перегнать, как в предыдущих партиях, не удалось. Держать подачу, которая помогала до этого, так долго было просто нереально — 15:18. Потом еще случилась затяжная пауза
А вот затянуть Россию на
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Сборная сыграла самый яркий матч в Лиге наций. Игроки не рассыпались, уступая по счету, а также были сконцентрированными. Удивительно, но сегодня даже замены работали практически идеально. Если покажем такой же волейбол с Аргентиной и Болгарией, увеличим шансы на выход в