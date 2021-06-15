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14:57 (мск), источник: Sport24

Россия рвется в плей-офф Лиги наций. Обыграли топовых сербов, показав шикарный волейбол

Просто красота!

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Источник: Sport24

Женская сборная России закончила предпоследнюю неделю в Лиге наций на позитивной ноте, выиграв все три матча. Мужской это еще предстоит. Сейчас у команды Туомаса Саммелвуо 4 поражения в пассиве, которые усложняют выход в плей-офф. Теперь для успеха нужно надеяться не только на осечки соперников, но и стараться самим. План-максимум — победы в шести оставшихся встречах. И воплощать его в жизнь волейболисты начали с зарубы с Сербией.

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Соперники сразу же дали понять, что легко не будет. К техническим перерывам мы проигрывали непозволительно много — 3:8, 9:16. Наши плохо принимали, не включались на блоке и отправляли мячи в аут. В какой-то момент сербы начали издеваться, видя, что россияне совсем не в игре. Саммелвуо же был спокоен и призывал «ждать момент».

Казалось, он так и не наступит, но помощь пришла от неожиданного человека. Ильяс Куркаев, пока не убеждающий на турнире, классно атаковал, а затем дважды подал на вылет — 13:17. Эта серия помогла проснуться партнерам: включился блок, Игорь Кобазрь удачно подавал — 19:18. Тут позитивный настрой у парней Слободана Ковача пропал. Максим Михайлов увеличил задел (23:21), а Егор Клюка реализовал сетбол — 25:23.

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Во втором сете игра развивалась по схожему сценарию, только теперь мы отпустили Сербию после первой технической паузы — 12:16. У наших поплыл прием, а после неудачных атак Дмитрия Волкова на площадку вышел Ярослав Подлесных. Правда, камбэк начал не он, на подачах снова порадовал Куркаев — 16:17. Закрепили же успех наши мощным блоком — 18:18. Сербы пытались держаться на обмене мячами, чтобы побороться за концовку партии, но Клюка, Подлесных и Михайлов не позволили — 21:19, 25:22.

Ничего не изменилось и в третьем сете, в догонялки нашим пришлось играть с первых же розыгрышей — 3:6, 5:8, 14:16. Вот только догнать и перегнать, как в предыдущих партиях, не удалось. Держать подачу, которая помогала до этого, так долго было просто нереально — 15:18. Потом еще случилась затяжная пауза из-за челленджа, окончательно сбившая игроков. Парни Саммелвуо пытались сравнять, но сербы додержали свое преимущество в три мяча — 23:20, 25:22.

А вот затянуть Россию на тай-брейк уже не получилось. Наша команда зарядилась после паузы — 5:3, 8:7. Несмотря на то, что сербам удалось сравнять, на второй технический перерыв мы все равно ушли лидерами — 16:14. И продолжили ими оставаться — 20:16. Круто подавали Клюка и Денис Богдан, да и вообще этот элемент перестал проседать. В итоге все закончилось убедительной победой команды Саммелвуо. Точку в матче поставил блок — 25:21.

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***

Сборная сыграла самый яркий матч в Лиге наций. Игроки не рассыпались, уступая по счету, а также были сконцентрированными. Удивительно, но сегодня даже замены работали практически идеально. Если покажем такой же волейбол с Аргентиной и Болгарией, увеличим шансы на выход в плей-офф.

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