Сборная России победила Аргентину в Лиге наций

Эта победа стала для сборной России седьмой в Лиге наций после 11-ти туров. Ранее россияне оказались сильнее Нидерландов, Ирана, США, Австралии, Канады и Сербии. Поражение сборная России потерпела в противостоянии с Японией, Польшей, Францией и Словенией.