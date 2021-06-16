Сборная России победила Аргентину в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу добилась победы в Лиге наций. Команда, ведомая Туомасом Саммелвуо обыграла сборную Аргентины в четырех сетах (25:19, 25:23, 21:25, 25:19).
Мужская сборная России по волейболу добилась победы в Лиге наций. Команда, ведомая Туомасом Саммелвуо обыграла сборную Аргентины в четырех сетах (25:19, 25:23, 21:25, 25:19).
Эта победа стала для сборной России седьмой в Лиге наций после 11-ти туров. Ранее россияне оказались сильнее Нидерландов, Ирана, США, Австралии, Канады и Сербии. Поражение сборная России потерпела в противостоянии с Японией, Польшей, Францией и Словенией.
Сборная России с 23 очками занимает 3-е место. Идущая на первом месте Бразилия опережает россиян на три очка и имеет игру в запасе.
Следующий матч сборная России проведет в четверг, 17 июня, против Болгарии. Начало — в 13:00 мск.