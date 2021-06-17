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14:54 (мск), источник: Sport24

Сборная России по волейболу обыграла Болгарию и поднялась на 3-е место в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу в матче предварительного этапа Лиги наций одержала победу над командой Болгарии.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая 17 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:22, 25:17) в пользу российских волейболистов.

Сборная России, у которой в активе 26 очков, с восемью победами и четырьмя поражениями поднялась на третье место в таблице. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче предварительного этапа турнира российские волейболисты проведут 21 июня против сборной Германии.

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