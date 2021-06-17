Сборная России по волейболу обыграла Болгарию и поднялась на 3-е место в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу в матче предварительного этапа Лиги наций одержала победу над командой Болгарии.
Мужская сборная России по волейболу в матче предварительного этапа Лиги наций одержала победу над командой Болгарии.
Встреча, прошедшая 17 июня в итальянском Римини, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:22, 25:17) в пользу российских волейболистов.
Сборная России, у которой в активе 26 очков, с восемью победами и четырьмя поражениями поднялась на третье место в таблице. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды.
В следующем матче предварительного этапа турнира российские волейболисты проведут 21 июня против сборной Германии.